Kia Sportage из Китая подорожал в России на 500 тысяч рублей.

Новый кроссовер Kia Sportage Ace начал поступать в Россию из Китая. После рестайлинга в 2021 году именно обновленные версии этой модели сейчас активно завозят неофициально. По данным редакции CarsWeek, к маю текущего года цены на эти автомобили значительно выросли.

Специально для российского рынка Sportage Ace из Китая предлагается с двумя видами двигателей на выбор. Варианты включают 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с. и 1,5-литровый турбомотор, развивающий 200 л.с. Наиболее популярным среди покупателей является автомобиль с атмосферным двигателем. Передний привод и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия предлагаются в качестве стандартных опций.

Стоимость автомобилей Sportage Ace с описанными двигателями начинается в среднем от 3,62 млн рублей и достигает 3,8 млн рублей.

Версия 2023 года в конфигурации Wonderful Edition оснащается подогревом всех сидений, экокожей в салоне, рейлингами на крыше, 18-дюймовыми колесными дисками, 1-зонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, мультирулем, парктрониками, электроприводом наружных зеркал, фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также системами ABS, ESP и многим другим.

Вариант с турбомотором доступен в комплектации GT-Line Super Edition по цене от 3,75 млн рублей. В данной версии установлен семиступенчатый "робот".

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на территории России также можно приобрести оригинальные иномарки Hyundai по доступным ценам.