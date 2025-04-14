Надежные и доступные: такие автомобили можно покупать даже с пробегом более 300 тыс. км

В топе пятерки лучших моделей автомобилей:

Volkswagen Polo Sedan

Volkswagen Polo Sedan — выбор таксистов и практичных автовладельцев. Модель оснащена атмосферным двигателем 1.6 MPI, лишенным турбины и сложных систем. Он может прослужить до 400–500 тысяч километров при своевременном обслуживании. Шестиступенчатый автомат Aisin — надежный, хотя требователен к качеству масла. Подвеска прочна, а кузов — оцинкован. Главный недостаток — недостаточная шумоизоляция и простой салон, но для тех, кто ценит надежность, Polo — отличный выбор.

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti с двигателем 1.6 F16D3 находится на дорогах уже много лет. При заботливом обращении двигатель способен пройти полумиллионный пробег, главное — не допускать перегрева. Подвеска мягче, чем у Polo, салон просторный, особенно сзади. Коррозия может стать проблемой из-за отсутствия оцинковки, но цена на подержанные модели приятно удивляет.

Ford Focus II

Ford Focus II пользуется популярностью благодаря отличной управляемости. Двигатели Duratec 1.6 и 2.0 литра радуют своим сроком службы при регулярном уходе. Автоматическая коробка передач Aisin — долговечная, хотя не самая отзывчивая. Электроника может иногда подвести, но в целом автомобиль сбалансирован и надежен.

Renault Logan I

Renault Logan I покорил сердца многих владельцев своей простотой и надежностью. Двигатели объемом 1.6 литра (K7M и K4M) выдерживают неблагоприятные условия, от плохого топлива до недостаточного ухода. Подвеска надежна, кузов не оцинкован, хотя демонстрирует достойное качество. Слабым местом является автоматическая коробка передач DP2, но такие экземпляры на рынке встречаются редко.

Toyota Corolla

Toyota Corolla поколений E120 и E150 заслуженно признана одной из лучших. С двигателями 1.6 1ZR-FE и 1ZZ-FE она является долгожителем. Простая и надежная подвеска, оцинкованный кузов и высокое качество сборки делают эту модель почти бессмертной. Найти хороший экземпляр за разумные деньги сложно, но этот выбор оправдает себя на протяжении всего срока эксплуатации.