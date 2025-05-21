"Атака BYD на рынок plug-in гибридов возглавят секретные оружия с запасом хода 124 мили"

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Китайский гигант BYD уже оказывает значительное влияние на британских автолюбителей своим быстро растущим ассортиментом электромобилей. Теперь он стремится завоевать больше продаж на новом фронте – рынке заряжаемых гибридов (PHEV).

Исполнительный вице-президент бренда, Стелла Ли, раскрыла планы по дополнению существующей модели BYD Seal U DM-i – единственной гибридной модели BYD, которая в настоящее время продается в Великобритании – а также модели Seal 06 DM-i, которая скоро появится, целым рядом новых PHEV-автомобилей для Европы.

Ли пояснила: «Мы собираемся продолжать привозить сюда больше PHEV, DM-i, а затем различные модели. Так что к тому времени, дальность хода электромобилей будет легко составлять от 80 до 120 километров [50 миль до 75 миль]. А в будущем, если потребуется, она может составлять 200 километров [124 миля].

«Мы покроем от маленьких до средних размеров, и к более крупным, а также от внедорожника до седана и универсала».

PHEV и налоги

Электрический пробег заряжаемых гибридов особенно важен в Великобритании из-за влияния на налог налог на бенефит-в-кинд (BiK) для служебных автомобилей.

Несколько PHEV, включая MG HS PHEV, а также Volkswagen Passat и Golf eHybrids, в настоящее время имеют официальные дальности хода на электричестве по WLTP более 70 миль, что помещает их в пятипроцентную ставку налога BiK. Однако PHEV с дальностью хода на электричестве более 130 миль будет облагаться той же 2-процентной ставкой, что и чистый электромобиль по существующей системе.