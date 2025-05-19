BYD Seal 06 плагин-гибридный седан и универсал готовы к запуску на рынок Великобритании.

Китайский производитель автомобилей BYD продолжает активно продвигаться на рынке Великобритании и в Европе, готовясь расширить линейку автомобилей в Великобритании за счет выпуска новой модели плагин-гибридного седана и универсала.

Модель Seal 06 DM-i присоединится к Atto 2, Atto 3, Dolphin, Seal, Seal-U, Sealion 7 в текущем ассортименте и займет отдельное положение от хэтчбека BYD Seal 06 GT, который был запущен в Китае в прошлом году.

В то время как GT является полностью электрическим семейным хэтчбеком, который может стать конкурентом Cupra Born, Volkswagen ID.3 и MG4 EV (если бренд решит привезти его в Великобританию), Seal 06 DM-i будет ориентирован на рынок исполнительных PHEV-седанов и универсалов, конкурируя с такими моделями, как BMW 330e и Skoda Superb iV.

Силовая установка для переднеприводного плагин-гибрида Seal 06 DM-i состоит из 98-сильного 1,5-литрового бензинового двигателя с выбором между батареей емкостью 10 кВт-ч или 16 кВт-ч – каждая обеспечивает заявленный (WLTP) электрический запас хода от 37 до 56 миль соответственно, а также общую мощность в 160 или 213 л.с., передаваемую через вариатор. Конкретные времена разгона до 100 км/ч в настоящее время неизвестны, но обе модели должны уложиться в стандартный показатель менее восьми секунд.

Дизайн интерьера Seal 06 DM-i тесно повторяет дизайн существующего электрического исполнительного седана BYD Seal, который уже доступен в Великобритании. В нем представлены 8,8-дюймовый цифровой приборный дисплей и 15,6-дюймовый поворотный центральный сенсорный экран.

BYD пока не предоставила конкретную дату запуска или информацию о ценообразовании для Великобритании, хотя текущий BYD Seal U SUV стоит от более чем £33 000 в варианте плагин-гибрида DM-i, что может дать представление о будущем ценовом диапазоне.