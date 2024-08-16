BYD ведет переговоры о строительстве завода в Пакистане.

Китайская автомобильная компания BYD объявила о своем выходе на авторынок Пакистана, который является пятым по численности населения в мире, по данным портала 32cars. Переговоры с партнерами завершились успешным заключением соглашения, и в скором времени компания представит широкий модельный ряд для пакистанского рынка.

Производитель планирует предложить три модели на первом этапе экспансии. Среди них будут кроссовер Atto 3, компактный хэтчбек Dolphin и седан Seal. Инсайдеры утверждают, что BYD намерена реализовывать как полностью электрические, так и гибридные автомобили на пакистанском рынке.

Для реализации своих планов китайская компания заключила стратегическое партнерство с Mega Conglomerate Pvt - одним из крупнейших бизнес-конгломератов в Пакистане. Это партнерство выходит за пределы обычных схем дистрибуции автомобилей, принятых в других странах.

Продажи автомобилей BYD стартуют уже в четвертом квартале 2024 года. Пока компания сосредотачивается на открытии дилерских центров в крупнейших городах страны, готовясь к запуску продаж.

BYD также планирует построить автомобильный завод в Пакистане, планируемый к открытию в 2026 году. Несмотря на подтвержденные планы по выходу на местный рынок, компания воздерживается от комментариев относительно строительства завода.

Согласно ожиданиям, BYD будет сотрудничать с Mega Motors, компанией-дочерью Hub Power Co., крупнейшего производителя электроэнергии в Пакистане. Вероятно, завод будет размещен близ порта Касим в Карачи, где уже находятся производственные мощности таких брендов, как Toyota, Suzuki и Kia. Порт Касим – второй по величине порт страны, обслуживающий около 35% всех грузовых перевозок в стране.

Правительство Пакистана выдвинуло амбициозную цель - к 2030 году доля продаж "электричек" должна составлять 30% от общего объема рынка новых автомобилей. Необходимо отметить, что другие китайские автопроизводители, такие как Great Wall Motor, SAIC и Changan, уже активно представлены на пакистанском рынке.