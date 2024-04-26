Анонсирован электромобиль BYD Ocean M Hot Hatch Concept с размерами, сравнимыми с Corolla

Согласно заявлениям, автомобиль в серийном варианте будет отличаться от дерзкого концепта, представленного на Пекинском автосалоне на этой неделе. Убрав гигантский сплиттер, массивные расширители порогов, высокий задний спойлер и диффузор в стиле GT3, получим автомобиль размером с Corolla, который BYD планирует выпустить в конкуренции с MG4.

Без всех ярких аэродинамических деталей Ocean M уже привлекает внимание. Дизайн передней части намекает на Lamborghini Aventador, а подчеркнутая линия талии и узкое заднее стекло делают автомобиль элегантным. Возможно, дверные зеркала с камерой не доживут до производства, но расположенные вровень дверные ручки сохранят современный облик автомобиля.

Ocean M займет промежуточное положение между Dolphin и Seal в линейке BYD. По информации компании, автомобиль будет построен на новой электрической платформе. По данным портала Car News China, серийная версия станет горячим хэтчбеком с задним приводом, что делает эту модель уникальной.

Подчеркнутый задний привод, как у VW ID.3, обещает увлекательное управление горячим хэтчбеком Ocean M. В то же время, BYD планирует сохранить доступную стоимость модели. Пока нет данных о мощности автомобиля или его технических характеристиках.

Представители BYD поделились сведениями о цене серийного автомобиля, которая, по их словам, составит от 150 000 до 200 000 иен. Это звучит как привлекательное сочетание цены и качества.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит обратить внимание на информацию о том, что пикап BYD Shark мощностью 480 л.с. воплощает стиль Lightning Signature Ford F-150.