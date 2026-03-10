BYD рассматривает участие в Формуле 1

Китайский автопроизводитель BYD рассматривает возможность выхода на арену автоспорта, включая такие престижные соревнования, как Формула 1 и чемпионат мира по гонкам на выносливость. Таким образом компания стремится укрепить позиции своего бренда за пределами Китая.

Как сообщают осведомлённые источники, руководство BYD анализирует широкий спектр вариантов — от создания собственной гоночной команды до приобретения уже существующего коллектива.

В случае реализации этих планов BYD станет одним из немногих китайских производителей, нацелившихся на долгосрочное участие в автоспортивных сериях, где на протяжении десятилетий доминируют команды из Европы и США.

До сих пор китайские компании проявляли лишь ограниченный интерес к автоспорту. В частности, Geely успешно выступает в международных туринговых гонках вместе с Cyan Racing, ранее представлявшей Volvo. Кроме того, в дебютном сезоне Формулы Е в 2015 году пилот Нельсон Пике-младший завоевал чемпионский титул в составе China Racing, которая впоследствии была переименована в NEXTEV TCR.

Однако, по словам одного из информаторов, потенциальные расходы на реализацию проекта в Формуле 1 могут стать серьёзным препятствием для BYD. Организация команды с нуля потребует не только времени, но и инвестиций, которые, по предварительным оценкам, способны достичь 500 миллионов долларов ежегодно.

В настоящее время окончательное решение о вступлении в автоспорт не принято, а компания BYD может вовсе отказаться от этих планов. Представитель автопроизводителя воздержался от комментариев по данному вопросу.

Ранее BYD удалось опередить Tesla и занять лидирующую позицию на мировом рынке электромобилей. Участие в Формуле 1 могло бы существенно увеличить узнаваемость бренда на территории США, где компания пока не реализует свои автомобили из-за высоких таможенных пошлин и сложностей с выходом на рынок.