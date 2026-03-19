BYD Atto 3 Evo — электрокар за £39 000 с мощностью 422 л.с.

Китайская компания BYD объявила о начале продаж обновленного электрического кроссовера BYD Atto 3 Evo в Великобритании. Новинка доступна по цене, стартующей чуть ниже £39,000.

Модель Evo представляет собой усовершенствованную версию первого для британского рынка автомобиля BYD Atto 3, который дебютировал в стране в 2023 году.

BYD Atto 3 Evo: цены и характеристики

Базовая комплектация BYD Atto 3 Evo Design обойдется покупателям в £38,990. Несмотря на статус «начальной» версии, автомобиль оснащается мощным электромотором на 309 л.с., установленным на задней оси, а также новым аккумулятором «blade» емкостью 74,8 кВт·ч. По данным производителя, разгон с места до 100 км/ч занимает 5,5 секунды. При умеренной езде запас хода по циклу WLTP достигает 316 миль, что на 55 миль больше, чем у предыдущей версии.

В топовой версии Excellence стоимостью £42,730 устанавливается дополнительный электромотор на передней оси, что увеличивает суммарную мощность до 442 л.с. и сокращает время разгона до 100 км/ч до 3,9 секунды — быстрее, чем у суперкара Ferrari F430. Однако из-за большей мощности запас хода снижается до 292 миль.

Для обеих версий внедрена новая пятирычажная задняя подвеска, что должно повысить управляемость. Существенных изменений в конструкции шасси, рулевого управления и тормозов не анонсировано. Кроме того, внедрена аккумуляторная батарея с технологией cell-to-body, обеспечивающая дополнительную жесткость и более компактные габариты.

Важным новшеством стала переход на 800-вольтовую архитектуру, пришедшую на смену 400-вольтовой в предыдущей модели. Это позволило увеличить максимальную мощность зарядки с 110 до 220 кВт. В компании отмечают, что зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов теперь можно примерно за 25 минут.

Оборудование и технологии

В стандартное оснащение всех версий Atto 3 Evo входит увеличенная цифровая приборная панель размером 8,8 дюйма и крупный центральный дисплей на 15,6 дюйма. Следует отметить, что теперь экран закреплен горизонтально и не вращается, как раньше, что может не понравиться некоторым пользователям. При этом мультимедийная система получила полноценную интеграцию сервисов Google, включая Google Maps, Google Assistant и магазин приложений Google Play.