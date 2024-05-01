Буква "i" исчезнет из ассортимента бензиновых моделей BMW

Бренд BMW принял решение пересмотреть свою номенклатуру и больше не использовать букву «i» в названиях своих автомобилей с бензиновыми двигателями. Теперь эта маркировка будет сохранена исключительно для электромобилей, чтобы избежать путаницы между различными моделями.

Долгие годы BMW применяла четкую систему обозначений для их автомобилей. Первая цифра указывала на сегмент рынка, следующие две цифры - на объем двигателя, а буква в конце - на тип двигателя. Так, буква «i» указывала на бензиновые моторы, в то время как «d» обозначала дизель. Буква «е» использовалась для гибридных моделей.

Но сейчас компания меняет свою стратегию, уделяя больше внимания электромобилям. Поэтому буква «i» будет отныне использоваться только перед названиями моделей электрокаров.

Первые изменения начались с появлением BMW i3, где буква «i» уже несла другой смысл. Эта новая традиция прослеживается в моделях i4, i5, i7 и iX. И впредь буква «i» будет ассоциироваться исключительно с электрическими моделями BMW.

Это решение призвано устранить путаницу между электрическими и бензиновыми версиями автомобилей. Планируется, что изменения начнут применяться уже в этом году, начиная с обновлений моделей 1-Series, 2-Series и X3.

Хотя для некоторых покупателей это изменение может показаться логичным, стоит отметить, что BMW ранее продавала модели без дополнительных букв. Новая система обозначений должна быть полностью внедрена к концу 2024 года.

На фоне этих изменений, компания BMW также отзывает 5500 автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности. Будем следить за развитием событий.