Bugatti клянется, что это последний Chiron

Как и Veyron ранее, Chiron породил больше специальных версий и уникальных экземпляров, чем мы можем посчитать. Однако все это заканчивается сегодня, потому что Bugatti только что представила последний автомобиль. Последний гиперкар, который был назван в честь монегасского гонщика Луи Широна, получил имя L'Ultime и был собран вручную дома в Мользейме.

Основанный на Super Sport, эпилог Chiron'a повторяет оригинальный автомобиль, поскольку его ливре вдохновлена транспортным средством, представленным на Женевском автосалоне 2016 года. На самом деле, некоторые изображения в галерее, опубликованной Bugatti, показывают источник вдохновения для 500-го автомобиля. Особая раскраска плавно переходит от французского гоночного синего к атлантическому синему. Этот двухцветный вид еще больше украшен рукописными названиями событий и мест, которые сыграли важную роль в восемь лет, прошедших с момента запуска автомобиля.

Последний уход украшен следующими текстами: Эра-Лессьен (где он разогнался до 304 миль в час), Поль-Рикар (где его тестировали), Женева (где он дебютировал) и Шантильи (где его многократно демонстрировали). Bugatti также записала Шато Сен Жан и мыс Канаверал в знак уважения к местам, где избранные клиенты наслаждались максимальной скоростью Chiron.

Чтобы подчеркнуть это, "500" было написано вручную на нижней стороне заднего антикрыла, а также на колпаках колес. Он также размещен перед задними колесами и выгравирован на крышке двигателя четырехтурбинного 8,0-литрового монстра W-16. Неудивительно, что Bugatti не упустила возможности поставить французский флаг на боковые зеркала в ознаменование места рождения Chiron.

Что касается владельца прощального издания, Bugatti не скажет. Мы полагаем, что это может быть кто-то из Соединенных Штатов, судя по оранжевым боковым маркерам. Хотя это технически последний автомобиль под брендом Chiron, это не совсем конец эпохи Chiron. Bugatti все еще выпускает родстер Mistral (99 экземпляров) и трековый Bolide (40 единиц), оба основаны на Chiron.

Новый автомобиль компании будет представлен в июне с атмосферным V-16 двигателем. Да, V-16.

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