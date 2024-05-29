Видео: Bugatti Chiron разгоняется до 257 миль в час на автобане, словно это не так уж и сложно

Автобан остается последним оплотом максимальной скорости, где вы можете ездить, не рискуя оказаться в тюрьме. Существует мнение, что немецкая автомагистраль вообще не имеет ограничений скорости. На самом деле примерно 30 процентов ее общей протяженности ограничивают водителей в испытании полных возможностей своих автомобилей. Существует постоянное давление на введение ограничений скорости на всей протяженности 8073 миль автострады. Пока это не произойдет, мы получаем видео вроде этого.

Владелец Bugatti Chiron Sport взял W-16 машину рано утром на пустом участке автобана. Он сделал то, о чем многие из нас могут только мечтать - разогнаться на четырехтурбовом 8,0-литровом гиперкаре с почти 1500 лошадиных сил. Он продолжил приближаться к электронному ограничителю максимальной скорости, который установлен на отметке 261 миль в час. Водитель "только" достиг 256,6 миль в час на чудовище Molsheim.

Впечатляет не только абсолютная скорость. Chiron Sport, кажется, обладает бесконечными ресурсами мощности независимо от передачи и оборотов. Он продолжает уверенно разгоняться даже при скорости выше 200 миль в час, оставаясь при этом абсолютно цивилизованным. Это даже не самая быстрая или мощная версия, которую продала Bugatti. Неограниченный 1580-сильный Super Sport 300+ достигал 304,77 миль в час несколько лет назад. Однако последующая серийная модель была ограничена до все еще безумных 273 миль в час.

Внимательные читатели заметят, что загорелся индикатор топлива, что едва ли удивительно, учитывая, что автомобиль оценен EPA всего в 9 миль на галлон в смешанном цикле. Можно сказать, что экономия топлива еще хуже, когда вы нажимаете на максимум на неограниченном участке автобана. На максимальной скорости 26-галлонный бензобак опустошается всего за девять минут. Это даже хуже, чем у Veyron, поскольку предшествующий "французский" гиперкар мог продержаться 12 минут.

Bugatti находится в неделях от представления своей совершенно новой модели с атмосферным V-16 двигателем, входящим в гибридную силовую установку, использующую ноу-хау Rimac. Может ли она быть еще быстрее? Это вполне возможно. В социальных сетях появилось якобы утекшее изображение с аналоговым спидометром, который показывает скорость до 550 км/ч (342 миль в час). Максимум Chiron составляет "всего" 500 км/ч (311 миль в час). Было бы логично, если бы новая модель была быстрее, учитывая более высокую максимальную скорость, указанную на фото, при условии, что оно было подлинным. Мы должны узнать больше о ее скорости в июне, когда запланировано официальное представление.

Тем временем стоит отметить, что это не первый Chiron, который разогнался до 257 миль в час, поскольку магнат недвижимости Радим Пассер сделал то же самое в конце 2021 года. В случае, если вы пропустили попытку на максимальную скорость, которая вызвала много споров, мы прикрепили ее ниже.