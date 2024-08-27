Унификация двигателей: за идею.

Одной из важнейших проблем отрасли автомобилестроения в России многие эксперты называют "низкий уровень сотрудничества между автопроизводителями". Эту мысль поддержал корреспондент Drom.ru, который присутствовал на презентации руководителя Центра анализа и прогнозирования Национального автомобильного института (НАМИ) Александра Горчакова. По его мнению, для успешной конкуренции с автомобильными гигантами из других стран требуется более тесное сотрудничество.

При поддержке Министерства промышленности и торговли (НАМИ - институт, подчиненный Минпромторгу) российские автопроизводители могли бы эффективно взаимодействовать для развития отрасли производства комплектующих в России. И начать этот процесс можно было бы совместной работой над силовыми агрегатами. На сегодняшний день каждый из производителей - АВТОВАЗ, Haval, "Москвич", ГАЗ занимается разработкой двигателей и коробок передач самостоятельно. Однако, по данным Motor.ru, можно стандартизировать шатунно-поршневую группу, турбокомпрессоры, приводные цепи, топливную аппаратуру и другие элементы. Это могло бы стать новым толчком для развития автокомпонентного производства в стране.

Аналогичные предложения о стандартизации в российской автомобильной промышленности ранее уже выдвигались. Например, в 2015 году представители АВТОВАЗа, УАЗа и других компаний обсуждали идею тесного сотрудничества в "Жигулевской долине". Тогда обсуждалось развитие "умных технологий", об инновационных элементах для автомобилей. Основная идея заключалась в объединении технологических, научных и финансовых ресурсов для создания общей линейки высокотехнологичной продукции, способной успешно конкурировать на рынке с зарубежными производителями. При этом уникальные черты каждого бренда должны были проявиться на этапе выпуска новых моделей, демонстрируя оригинальный дизайн автомобилей. Тем не менее, на тот момент идеи по совместным проектам так и не получили продолжения.