Вырастут ли цены на автомобили «Лада» в первом полугодии 2026 года: ответ АвтоВАЗа

АвтоВАЗ не будет повышать цены на автомобили LADA до июля 2026 года, делая новые модели доступнее за счет специальных программ и акций.
Редакция
27.02.2026, 17:13·2 мин
Фото: Автоновости Дня

«АвтоВАЗ» принял решение сохранить цены на автомобили LADA неизменными в первом полугодии 2026 года. Об этом заявил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин в ходе конференции «ForAuto-2026», проходящей в Москве в четверг.

Дмитрий Костромин подчеркнул, что до завершения первой половины следующего года ценовая политика автоконцерна изменяться не будет. Представитель руководства «АвтоВАЗа» также отметил, что компания намерена сделать приобретение новых автомобилей LADA более доступным для покупателей.

По его словам, повышение доступности произойдет не посредством снижения стоимости самих автомобилей, а благодаря запуску новых программ, акций и специальных предложений, призванных стимулировать спрос. Костромин заявил, что без подобных мер динамика продаж вряд ли изменится.

Стоит напомнить, что индексация цен на автомобили LADA в текущем году уже состоялась — с 1 января были скорректированы стоимости большинства моделей. Тогда подорожание коснулось линейки Granta, Iskra, Vesta, а также всех версий внедорожников Niva — они стали дороже на сумму от 2 до 52 тысяч рублей.

В тот же день «АвтоВАЗ» пошел на снижение цен в отношении отдельных моделей. В частности, седан LADA Aura подешевел сразу на 354 тысячи рублей, что составляет 12,6-13,6%. Кроме того, цена всех версий Largus уменьшилась на 73 тысячи рублей. Эти две модели стали исключением, несмотря на увеличение НДС и прочие экономические условия.

Материал подготовил: Иван Бахарев

Lada (864)Автоваз (518)

