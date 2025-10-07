Как электромобиль «Атом» от Росатома преобразит такси в Ставропольском крае

Будущее электротранспорта в России становится всё ближе — компания "Росатом" готовит к презентации собственный электромобиль "Атом". Официальный анонс инновационной разработки состоится на Международном форуме-выставке InRussia, который пройдет 9 и 10 октября.

Новый электромобиль не останется просто выставочным экземпляром: "Атом" уже определён для работы в таксопарках Ставропольского края, что планируется реализовать к 2026 году.

"Атом" — инновация на российском рынке электромобилей

Проект "Атом" реализуется совместно АО "Кама" и технологическим партнером "Росатом". Он считается одним из наиболее ожидаемых российских электромобилей. Предсерийная версия транспортного средства была показана в конце прошлого года, что позволило оценить, каким будет новый городской электрокар.

Разработчики отмечают, что при запуске производства, намеченном на начало июля 2025 года, уровень локализации "Атома" достигнет 70%. Это означает, что большая часть комплектующих будет производиться на территории России.

Экологичное такси для Ставропольского края

В Ставропольском крае "Росатом" намерен реализовать проект по внедрению электромобилей в сектор такси. Кроме поставки машин, компания и партнеры займутся развитием зарядной инфраструктуры. Такой подход позволит модернизировать городской автопарк и внести вклад в развитие экологически чистого транспорта в регионе.

Станции быстрой зарядки: инфраструктура для электромобилей

Для поддержки электромобильного транспорта в регионе до конца текущего года запланировано открытие 40 быстрых зарядных станций. В 2025 году ожидается выделение федеральных субсидий регионам, в том числе и Ставропольскому краю, на дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры.

С привлечением инвестиций к концу 2025 года в регионе планируется установить еще до 40 дополнительных быстрых зарядных станций.

Премьера "Атома" на InRussia: возможности для партнерства

Будущая презентация "Атома" на форуме InRussia предоставит возможность широкой аудитории и потенциальным партнёрам познакомиться с российским электромобилем. Это событие подчеркивает серьёзные намерения "Росатома" и властей Ставрополья по развитию экологичного транспорта и созданию соответствующей инфраструктуры.

Все предпосылки свидетельствуют о том, что уже в ближайшие годы электромобили станут обыденной частью уличного движения Ставропольского края, а "Атом" займет заметное место в этом процессе.

Ранее сообщалось, что завод "Росатома" может значительно повлиять на развитие авторынка России.

Источник. Фото — m.vz.ru.