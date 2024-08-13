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Расставание с Alpine F1 было для Брюно Фамена ещё две недели назад

Во время гоночного уик-энда в Бельгии Брюно Фамен объявил о своем уходе с поста исполнительного директора и руководителя команды Alpine F1 в конце августа.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.08.2024, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время гоночного уик-энда в Бельгии Брюно Фамен объявил о своем уходе с поста исполнительного директора и руководителя команды Alpine F1 в конце августа. Однако, официальные документы из Регистрационной палаты Великобритании показали, что Фамен был снят с должностей уже 30 июля, всего через два дня после гонки в Спа.

Последнего дня июля команда Alpine выпустила заявление о том, что новым руководителем Alpine F1 станет 36-летний Оливер Оукс, ранее известный как гонщик, а ныне успешный предприниматель, долгое время связанный с автоспортивным бизнесом.

Тем не менее, Брюно Фамен остается частью Renault и с 1 сентября сосредоточится на работе в моторостроительном подразделении во французском Вири-Шатийоне, занимающемся производством гоночных моторов для всех спортивных программ концерна.

Источник

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