Aston Martin представил 717-сильный кроссовер DBX S: «Мы гордимся новым уровнем мощности и производительности».

Aston Martin представил первый в своей истории кроссовер с двигателем V8 объемом 4,0 литра и двойным турбонаддувом, развивающим мощность в 542 лошадиные силы. Модель под названием DBX была выпущена в 2021 году. Однако уже сейчас была представлена улучшенная версия автомобиля - DBX S.

DBX S также оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, но с техническими усовершенствованиями, взятыми из гибридного суперкара Valhalla. Основные изменения коснулись турбокомпрессоров - использование крыльчатки компрессора с увеличенным диаметром позволило увеличить мощность на 20 л.с. Теперь кроссовер может развивать 717 л.с. Согласно паспорту, новый Aston Martin DBX S разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, что на 0,3 секунды быстрее до 200 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

DBX S имеет ту же систему полного привода, что и DBX 707, с возможностью передачи до половины крутящего момента на передние колеса и до 100% на задние. Автомобиль оснащен девятиступенчатым "автоматом", но компания заявляет, что переключения вниз в режимах Sport и Sport+ стали более агрессивными. Aston Martin также переработал выхлопную систему для лучшей передачи звука V-8 двигателя.

Помимо увеличения мощности, одним из ключевых аспектов DBX S стало снижение массы. Однако все меры по уменьшению веса являются опциональными и зависят от желания клиента.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наши коллеги писали о том, что будущий дизайн моделей Aston Martin будет разрабатывать известный дизайнер Адриан Ньюи. Компания Aston Martin с гордостью объявила о подписании контракта с опытным инженером и дизайнером Адрианом Ньюи. Этот шаг сделан в рамках стратегии укрепления технического потенциала и внедрения инноваций.