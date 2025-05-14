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Land Rover возродит производство кроссовера Freelander, но с некоторыми ограничениями.

Новая версия кроссовера Land Rover Freelander с электрическими моторами появится в Китае и, возможно, в Англии. JLR и Chery объединяют усилия для создания инновационных автомобилей. Развитие истории британского бренда продолжается.
А
Антон Звонкий
14.05.2025, 15:43·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Глава британского автопроизводителя объявил о выходе новой версии популярного кроссовера, о возвращении которой было объявлено ранее в этом году. Обновленная модель, выпущенная под знакомым названием, будет оснащена исключительно электрическими двигателями, что придаст ей современный стиль. Первоначально новинка будет представлена на китайском рынке, однако в дальнейшем планируется расширить продажи, включая и родной рынок - в Великобритании.

История уходит в далекий 1996 год, когда компания выпустила Freelander - автомобиль, спроектированный для бездорожья. В 2015 году появился его преемник - Discovery Sport. В то же время Land Rover активно сотрудничает с китайской компанией Chery, именно в рамках этого партнерства будут разработаны и представлены новые электрические модели семейства Freelander.

В рамках сотрудничества двух автопроизводителей планируется использовать производственные мощности Chery, а также опыт Land Rover в дизайне и инжиниринге. Для адаптации к особенностям китайского рынка, компания работает над версиями своих внедорожников с удлиненной колесной базой, которые будут выпускаться специально для Китая.

Глава JLR подчеркнул: "Новые автомобили будут разработаны при участии нашей команды, но на базе китайской платформы и с применением китайских технологий".

Ранее мы сообщали о редком внедорожнике Land Rover Series II выпуска 1970 года, который остается в цене и востребован среди коллекционеров.

Фото: Land Rover

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