Дорожная сеть Великобритании уступает Франции?

600-мильная пасхальная поездка через Францию действительно показала весь нелёгкий путь, который проезжающие получают от британской дорожной сети. Да, я знаю, что Франция - более крупная страна с таким же числом населения, система платных дорог здесь отличается, и наша магистральная сеть работает довольно плавно, учитывая количество транспортных средств на ней. Но сотни миль, едва ли выходящих с круиз-контролем на 80 миль в час, сравнительно благоприятно по сравнению с моим опытом поездок к и от Дувра на пароме.

Я провожу достаточно времени в машине, чтобы очень хорошо знать концепцию изменяемых ограничений скорости, но для меня было новостью обнаружить, что свободно движущаяся M25 снижается до 50 миль в час, объясняемая навесными стрелами как "ограничение скорости для проверки безопасности". Что, кажется, означает, что четыре полосы движения могут двигаться со скоростью на 20 миль в час ниже обычного предела…

Некоторые исследования с National Highways показали, что это потенциально трёхмесячное тестирование программного обеспечения, используемого для обнаружения стоящих машин на смарт-магистралях, и помимо 'моего' участка между разъездами 5-7, оно также проходит между разъездами 23 и 27. Оба также будут закрыты на ночь.

Ограничение составляет 50 миль в час, потому что программе требуется двенадцать недель для калибровки. Таким образом, раздражённые водители, которые терпели месяцы дорожных работ на этих участках, до сих пор не могут разогнаться, даже если конусы уже убраны.

Да, это исчезнет через несколько недель, и работа по добавлению 150 аварийных зон на смарт-магистралях действительно необходима для исправления некоторых ошибок мышления при их внедрении. Но это ещё одно разочарование, которое тяжело переживают водители, и это без учёта полупостоянной контравыпуклости Operation Brock на M20 вдоль кентского побережья.

Стыдно сравнивать опыт британцев, выезжающих из Кале на (в целом) беззаботные французские автострады - не все из них платные дороги - с опытом иностранных водителей, спускающихся с поездов и паромов, чтобы обнаружить, что половина магистрали закрыта для грузовиков, направляющихся в Дувр, а затем обширный участок M25 установлен на низкое ограничение скорости на четверть года, чтобы убедиться, что технология работает должным образом. Я не могу не чувствовать, что более ориентированное на водителя решение нашло бы лучшие решения.