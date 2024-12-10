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Завод «Брестмаш» осуществит выпуск минивэна под маркой BMG

На белорусском заводе «Брестмаш», который является частью МАЗа, готовятся начать выпуск нового минивэна BMG M5P. Фотографии автомобиля были опубликованы Министерством промышленности Республики Беларусь, информирует портал Motor.ru.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.12.2024, 13:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На белорусском заводе «Брестмаш», который является частью МАЗа, готовятся начать выпуск нового минивэна BMG M5P. Фотографии автомобиля были опубликованы Министерством промышленности Республики Беларусь, информирует портал Motor.ru. Этот автомобиль был подарен администрации Брестской области в честь юбилея - 85 лет заводу.

Новинка BMG M5P имеет сходство с китайским Forthing Lingzhi от Dongfeng, который, в свою очередь, является лицензионной копией Mitsubishi Space Gear 1990-х годов.

Согласно информации, минивэны BMG M5P будут доступны в 7-местном исполнении с бензиновым и электрическим двигателями. Планируется производить до 10 тыс. автомобилей в год. Однако же, на первый год запланирован выпуск всего 1,4 тыс. машин.

Источник

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