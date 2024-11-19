Бренд JAECOO представил цветовую гамму кроссовера J5

Китайский автопроизводитель JAECOO представил новый компактный кроссовер J5 с пятицветной цветовой гаммой. Пресс-служба марки сообщила, что автомобиль был официально представлен в конце октября.

Дизайн JAECOO J5, олицетворяющий «Вдохновение природы», находит отражение в пяти оттенках. Главным цветом станет «Темный изумруд», который привлек внимание посетителей Международного клиентского форума OMODA и JAECOO 2024. Кроме того, в палитру войдут «Морской индиго», «Мокрый асфальт», «Белый перламутр» и «Черная жемчужина».

JAECOO J5 позиционируется как модель для молодежи, объединяющая удобство в городе и возможности для активного отдыха. Автомобиль оснащен буксировочной проушиной, что позволяет тянуть прицеп весом до 1250 кг. Багажник на крыше способен выдержать 75 кг груза.

Кроссовер JAECOO J5 присоединится к модельному ряду бренда уже в следующем году.