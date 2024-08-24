Бренд Cupra представил более смелую версию Volkswagen Tiguan

Компания Cupra раскрыла информацию о своем новом кроссовере Terramar, который будет доступен с традиционным двигателем или плагин-гибридной установкой, обеспечивающей 80 км хода на электричестве. Модель частично базируется на Volkswagen Tiguan, но имеет уникальный дизайн как снаружи, так и внутри.

Фото: Carsweek.ru

Cupra объявила о том, что премьера серийной версии кроссовера Terramar состоится 3 сентября. Компания обещает сочетание эмоций и производительности, делая модель символом новой эпохи.

Модель Terramar, названная в честь трассы Terramar, займет свое место в одном из наиболее динамично развивающихся сегментов автомобильного рынка Европы. Пока что детали о новинке остаются под секретом, но уже сейчас обещают «смелый и уверенный внешний вид» и передовую технологию eHybrid.

Сущность Terramar можно описать как более спортивную версию Volkswagen Tiguan с агрессивным передним дизайном, включающим треугольные элементы, включая выразительные дневные ходовые огни. Почти авиационные линии в кузове, спортивная задняя часть, тонкая светящаяся полоса и диффузор в бампере создают образ динамичного кроссовера.

Недавно стало известно, что 340-сильный Cupra Tavascan появился на европейском рынке. В Австрии уже начались продажи нового Cupra Tavascan 2024, что свидетельствует о широком потенциале местных производителей подобных марок на авторынке континента.