Бренд Belgee расширяет свое присутствие в России

Именно эти области являются ключевыми с точки зрения объема продаж новых автомобилей — на них приходится более чем 90% от всех реализованных моделей под брендом Belgee.

В России марка представлена ярким городским кроссовером B-SUV сегмента Belgee X50 и универсальным среднеразмерным кроссовером C-SUV сегмента Belgee X70. Обе модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям покупателей по адаптации к локальным климатическим условиям. За все время присутствия Belgee в статусе самостоятельного бренда общий объем продаж в стране уже превысил 40 000 автомобилей. По данным компании «Автомаркетолог», за первый квартал 2025 года марка входит в топ-10 лидеров российского рынка по продажам легковых автомобилей на один дилерский центр. Но этот результат, конечно, не отражает весь потенциал марки и будет повышаться как благодаря улучшению качества сервиса и доверия клиентов, так и за счет развития продуктовой линейки Belgee.

В регионах, где бренд Belgee представлен официально, белорусская марка максимально востребована и пользуется популярностью среди владельцев и потенциальных покупателей. Этому способствует широкая доступность официальных дилерских центров с моделями для тест-драйва, а также развернутая география авторизованных сервисных центров для качественного обслуживания автомобилей. Благодаря налаженной цепочке поставок удалось обеспечить наличие в дилерской сети запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного обслуживания. Каждый авторизованный центр имеет в своем распоряжении самое современное оборудование, а все его сотрудники прошли обучение и тренинги в соответствии с высокими стандартами компании-дистрибьютора.