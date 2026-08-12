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Бренд Belgee проведет серию мероприятий в городах России под названием Belgee Тур

Belgee в августе и сентябре 2026 года проведет в нескольких городах России серию мероприятий под названием Belgee Тур при поддержке официальных дилерских центров.
РедакцияР
Редакция
12.08.2026, 11:26·2 мин
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Фото: архив пресс-служб

В зависимости от даты и локации гости смогут принять участие в тест-драйвах на специально подготовленных участках дорог с различными типами покрытий либо испытать автомобили марки с использованием вспомогательных конструкций, чтобы на личном опыте оценить ходовые качества всего актуального модельного ряда. 

В настоящее время бренд Belgee представлен в России тремя моделями. Это городской кроссовер X50+, универсальный среднеразмерный кроссовер X70, а также городской седан S50. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям клиентов по адаптации к локальным климатическим условиям.

belgee X70 рестайл.jpg

В рамках Belgee Тур предусмотрены особые тест-драйвы, подготовленные опытными инструкторами, — испытания автомобилей пройдут на специальных качелях, эстакадах, конструкциях для диагонального вывешивания и другом вспомогательном оборудовании. Дополнительно сотрудники дилерских центров планируют подготовить комплексные городские маршруты для всего модельного ряда Belgee со стартом от площадки проведения мероприятия. Здесь у гостей будет возможность в полной мере оценить автомобили в естественных условиях эксплуатации, а также работу интеллектуальных ассистентов вождения на моделях, где они доступны. В тест-драйвах смогут принять участие автолюбители в возрасте от 21 года с водительским стажем от трех полных лет.

На усмотрение организаторов мероприятие Belgee Тур будет проведено либо на базе локального дилерского центра, либо на площадках рядом с торговыми центрами или другими общественными местами. Для участия необходимо будет заполнить соответствующую форму на территории дилерского центра, а в случае альтернативных площадок предполагается наличие специального шатра со стойкой регистрации для участников. Вне зависимости от локации гостей ждет кейтеринг с напитками и легкими закусками. Опционально будут организованы детские уголки с аниматорами, фотозоны, различные активности с памятными призами и сувенирами от бренда.

Belgeе_Х50+.jpg

Список городов и даты мероприятий:

  • Астрахань — 15 августа
  • Воронеж — 15 и 16 августа
  • Волгоград — 22 августа
  • Ярославль — 29 и 30 августа
  • Нижний Новгород — 5 сентября
  • Казань — 12 и 13 сентября 
  • Красноярск — 13 сентября 
  • Пермь — 19 и 20 сентября
  • Самара — 26 сентября
  • Рязань — 27 сентября 

Подробная информация обо всех событиях будет публиковаться на официальном сайте Belgee, на площадках официального фан-клуба Belgee, а также в официальных соцсетях бренда.

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