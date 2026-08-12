Бренд Belgee проведет серию мероприятий в городах России под названием Belgee Тур

В зависимости от даты и локации гости смогут принять участие в тест-драйвах на специально подготовленных участках дорог с различными типами покрытий либо испытать автомобили марки с использованием вспомогательных конструкций, чтобы на личном опыте оценить ходовые качества всего актуального модельного ряда.

В настоящее время бренд Belgee представлен в России тремя моделями. Это городской кроссовер X50+, универсальный среднеразмерный кроссовер X70, а также городской седан S50. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и соответствуют ожиданиям клиентов по адаптации к локальным климатическим условиям.

В рамках Belgee Тур предусмотрены особые тест-драйвы, подготовленные опытными инструкторами, — испытания автомобилей пройдут на специальных качелях, эстакадах, конструкциях для диагонального вывешивания и другом вспомогательном оборудовании. Дополнительно сотрудники дилерских центров планируют подготовить комплексные городские маршруты для всего модельного ряда Belgee со стартом от площадки проведения мероприятия. Здесь у гостей будет возможность в полной мере оценить автомобили в естественных условиях эксплуатации, а также работу интеллектуальных ассистентов вождения на моделях, где они доступны. В тест-драйвах смогут принять участие автолюбители в возрасте от 21 года с водительским стажем от трех полных лет.

На усмотрение организаторов мероприятие Belgee Тур будет проведено либо на базе локального дилерского центра, либо на площадках рядом с торговыми центрами или другими общественными местами. Для участия необходимо будет заполнить соответствующую форму на территории дилерского центра, а в случае альтернативных площадок предполагается наличие специального шатра со стойкой регистрации для участников. Вне зависимости от локации гостей ждет кейтеринг с напитками и легкими закусками. Опционально будут организованы детские уголки с аниматорами, фотозоны, различные активности с памятными призами и сувенирами от бренда.

Список городов и даты мероприятий:

Астрахань — 15 августа

Воронеж — 15 и 16 августа

Волгоград — 22 августа

Ярославль — 29 и 30 августа

Нижний Новгород — 5 сентября

Казань — 12 и 13 сентября

Красноярск — 13 сентября

Пермь — 19 и 20 сентября

Самара — 26 сентября

Рязань — 27 сентября

Подробная информация обо всех событиях будет публиковаться на официальном сайте Belgee, на площадках официального фан-клуба Belgee, а также в официальных соцсетях бренда.