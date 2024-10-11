Brembo только что купила Ohlins за 405 миллионов долларов.

Компания Brembo приобрела производителя подвески Öhlins Racing за $405 миллионов. Сделка требует окончательного одобрения регуляторов, которое, как ожидается, состоится в 2025 году. Если сделка будет утверждена, то это станет крупнейшим приобретением в истории Brembo.

Brembo и Öhlins Racing только что заключили крупную сделку. Иконический производитель тормозных систем только что приобрел Öhlins у материнской компании Tenneco за $405 миллионов, согласно пресс-релизу от Brembo. При условии, что сделка получит все необходимые одобрения регуляторов, это станет крупнейшим приобретением в истории Brembo. Это также значительно расширит предложения Brembo на рынке автомобильной производительности.

Öhlins Racing известен своими компонентами подвески, сосредоточенными на производительности для автомобилей и мотоциклов, как на улице, так и на гоночных трассах. Базирующаяся в Стокгольме компания была основана в 1976 году и в настоящее время имеет два производственных цеха в Швеции и Таиланде. Также у компании есть два центра исследований и разработок в этих местах, а также четыре распределительных и тестовых центра в Швеции, Таиланде, Германии и Соединенных Штатах. На данный момент Öhlins Racing занято примерно 500 сотрудниками.

"Присоединяясь к силам с Brembo, мы рады открывать новые возможности для роста и использовать наши сильные стороны и ресурсы для стимулирования инноваций и предоставления еще большей ценности нашим клиентам и сотрудникам," - сказал генеральный директор Öhlins Racing Том Виттеншлегер.

На данный момент не ясно, сделает ли Brembo значительные изменения в штате сотрудников или линейке продукции. Производитель тормозных систем активно расширялся в последние годы, включая приобретение SBS Friction в 2021 году для расширения портфолио компонентов тормозных систем для мотоциклов и квадроциклов. Ранее в этом году Brembo объявила о запуске нового производственного цеха в Таиланде.

"Öhlins идеально вписывается в Brembo," - сказал исполнительный председатель Brembo Маттео Тирабоски. "Это всемирно известный бренд с прочным бизнесом и непревзойденной репутацией как на трассе, так и на дороге. Мы приветствуем Öhlins в нашей группе как отличную возможность расширить наши предложения на рынке автомобилей. С этим дополнением мы делаем еще один шаг вперед в нашей стратегии предоставления интегрированных интеллектуальных решений нашим клиентам, используя синергию ключевых технологий в углу транспортного средства."

Окончательное одобрение сделки ожидается в 2025 году.

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