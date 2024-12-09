Брэд Питт рассказал о завершении съемок: "И мне трудно сдержать слёзы"

В период проведения Гран При Абу-Даби на трассе Яс-Марина завершились съемки грядущего фильма F1 с известным актером Брэдом Питтом в главной роли. Новый фильм, который обещает стать уникальным, выйдет на широкие экраны в июне следующего года.

Брэд Питт исполнил ключевую роль в картина, где он сыграл ветерана Формулы 1 по имени Сонни Хейс, гонщика вымышленной команды APX GP. Работа актера в новом проекте, безусловно, порадует зрителей, как и множество других фильмов, где принимал участие этот известный американский актер. Сам Брэд выразил желание продлить период съемок еще на год, так ему понравилась работа над фильмом F1.

«Я испытал огромное восхищение к гонщикам, к возможностям их машин, – поделился актер в интервью Sky Sports. – Это нечто удивительное! Работать над этим фильмом было для меня источником огромного удовольствия. Я бы с радостью продолжил съемки еще на целый год!»

Однако, на этой неделе съемочный процесс завершился в Абу-Даби, и для меня трудно сдержать эмоции. Даже взрослый мужчина может прослезиться. В целом, все прошло замечательно! В фильме были задействованы машины Формулы 2, но преобразованные командой Mercedes с новым аэродинамическим обвесом, основанным на дизайне болидов Ф1 2023 года.

Очень важным моментом стало привлечение к работе над фильмом выдающихся творческих личностей. Невероятно ценно было то, что в проекте принимала участие Формула 1, а все команды сердечно нас принимали. Помню, как полтора года назад я чувствовал себя неловко, избегал контактов в паддоке, опасаясь мешать кому-либо. Теперь я могу сказать: «Мы здесь работаем!» Всем нам было приятно погрузиться в этот процесс.

Режиссером фильма, Джозефом Косински, была предложена идея засадить актеров за руль настоящих гоночных машин, чтобы максимально погрузиться в атмосферу гонок. Цель состояла в создании максимально реалистичного фильма о мире автоспорта, и, по мнению участников, цель была достигнута. Теперь всем нам будет не хватать этих машин и атмосферы гонок».

Фото: F1news.ru