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Гонщики сталкиваются с большими сложностями, чем актёры, считает Брэд Пит

Брэд Питт рассказал о сложностях жизни гонщиков Формулы 1. Актёр поделился впечатлениями о мире автоспорта в интервью GQ.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.06.2025, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сыграв роль гонщика в голливудском фильме, Брэд Питт смог заглянуть за кулисы Формулы 1 – и в интервью GQ рассказал о своих впечатлениях.

Брэд Питт: «В своей жизни актёры часто находятся в изоляции, живут в своём внутреннем мире, закрытом от всех. Это вынужденное одиночество, вы закрываетесь, когда чувствуете, что не всё идёт как по маслу. И это плохо.

Но гонщикам сложнее, чем актёрам. И их спорт невероятно популярен, поэтому они постоянно находятся под пристальным вниманием. Большинство людей думают, что гонщики могут легко справиться с давлением, так как привыкли быстро ехать на автомобиле или чем-то подобном. Но на самом деле гонщики сталкиваются со множеством критики. Я был шокирован этим. Предполагаю, что им нужно иметь ещё более толстую кожу, чем у нас, актёров».

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