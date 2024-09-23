Браун выразил недовольство из-за использования Red Bullом водителя Риккардо.

На последних этапах Гран При Сингапура гонщик Даниэль Риккардо решил установить супермягкие шины и проехал лучший круг, чтобы лишить возможности Шарля Леклера набрать дополнительный балл.

Исполнительный директор команды McLaren Racing Зак Браун поднял вопрос о справедливости такого поступка. Учитывая, что Red Bull является партнерской командой Red Bull Racing, Браун высказал опасения относительно возможного нарушения правил, поскольку Риккардо был позади и не имел возможности заработать балл за лучший круг.

Зак Браун отметил: «Такие действия характерны для ситуации, когда старшая команда влияет на решения младшей, и, на мой взгляд, это не в духе соревнований. Но это не первый случай такого рода, и, вероятно, не последний».

«Я обсуждал это ранее, и сейчас у меня возникнет несколько вопросов. Произошедшее стало ярким примером взаимодействия команд, которое не принесло никаких польз для кого-либо. Сомневаюсь, что по другой причине с той позиции, которую он занимал, он поехал бы на пит-стоп в самом конце гонки».