Браун: «Наши гонщики иногда злились на Стеллу и меня»

Зак Браун заявил, что его команда наглядно продемонстрировала: добиваться успеха в обоих зачётах чемпионата возможно, даже если оба пилота находятся в равных условиях.

Во время гала-церемонии в Ташкенте, где исполнительному директору McLaren вручили Кубок конструкторов из рук президента FIA, Браун вновь отметил, что до самого завершения сезона Ландо Норрис и Оскар Пиастри оставались претендентами на титул, несмотря на скептические прогнозы.

Стратегия McLaren заметно отличается от подхода Red Bull Racing, где приоритет отдан исключительно Максу Ферстаппену. Подобная практика ранее встречалась и в самой McLaren во времена Айртона Сенны, в Ferrari при Михаэле Шумахере, а также в Mercedes, где чаще всего лидировал Льюис Хэмилтон. Исключением стал 2016 год, когда титул завоевал Нико Росберг, а борьба между напарниками сохранялась вплоть до последней гонки в Абу-Даби.

Примечательно, что руководству McLaren удалось сгладить внутренние противоречия, неизбежно возникавшие в течение сезона, и оба гонщика следовали командной стратегии, когда в этом возникала необходимость.

«Оскар обязательно станет чемпионом мира, и я уверен, что он сделает это в составе McLaren, – приводит слова Брауна RacingNews365. – Хотя наше сотрудничество с ним началось на более позднем этапе его карьеры по сравнению с Норрисом, мы всё равно пошли на определённый риск, выбирая обоих пилотов».

Он добавил, что первые машины Формулы 1, которые пилотировали оба гонщика, были именно McLaren. «Если большая команда решается довериться молодым гонщикам, и этот шаг оправдывает себя, это приносит особое удовлетворение», – подчеркнул Браун.

По словам руководителя, несмотря на трудности и пристальное внимание прессы, в команде было два гонщика №1, и коллектив смог достичь выдающихся результатов. Каждый из спортсменов одержал по семь побед, а их соперничество приносило радость как самим пилотам, так и всему коллективу.

Браун отметил, что между пилотами не возникало серьёзных конфликтов. «Они никогда не ссорились, хотя иногда оба выражали недовольство Андреа Стелле и мне, но я считаю, что подобное рабочее напряжение только способствует прогрессу», – заключил руководитель McLaren.