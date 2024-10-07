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Брандо Бадоер включён в молодёжную программу McLaren

Брандо Бадоер стал новым участником молодёжной программы McLaren. Как сообщила пресс-служба McLaren Racing, команда внимательно отслеживала выступления 18-летнего итальянского гонщика на протяжении года и приняла решение пригласить его в свои ряды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.10.2024, 15:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Брандо Бадоер стал новым участником молодёжной программы McLaren. Как сообщила пресс-служба McLaren Racing, команда внимательно отслеживала выступления 18-летнего итальянского гонщика на протяжении года и приняла решение пригласить его в свои ряды.

На данный момент Бадоер участвует в соревнованиях европейской Формулы Regional и перед финальным этапом сезона занимает третье место в личном зачёте. В следующем сезоне, в 2025 году, планируется его выступление в гонках Формулы 3 за команду Prema, где он станет напарником Уго Угочукву, также являющемуся частью молодёжной программы McLaren.

Стефани Карлин, коммерческий директор McLaren Racing, прокомментировала событие, отметив: «Мы рады пригласить Брандо в нашу молодёжную программу. Он произвел на нас впечатление своими выступлениями в этом сезоне и мы уверены, что он сможет преуспеть в Формуле 3. Нам важно поддерживать и развивать молодые таланты».

Брандо Бадоер сам выразил радость по поводу присоединения к McLaren, сказав: «Я очень рад присоединиться к McLaren, команде с огромным опытом и историей успеха. Благодаря поддержке их молодёжной программы, я уверен, что смогу добиться успехов в будущем. С нетерпением жду старта в Формуле 3!»

Брандо Бадоер - сын бывшего гонщика Формулы 1 Луки Бадоера. Лука выступал в 90-х годах, а затем долгие годы занимал позицию резервного пилота Ferrari. Собственные гонки в Формуле 1 Брандо провел в 2009 году в составе Scuderia.

Источник

McLaren (178)

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