Брандо Бадоер включён в молодёжную программу McLaren

Брандо Бадоер стал новым участником молодёжной программы McLaren. Как сообщила пресс-служба McLaren Racing, команда внимательно отслеживала выступления 18-летнего итальянского гонщика на протяжении года и приняла решение пригласить его в свои ряды.

На данный момент Бадоер участвует в соревнованиях европейской Формулы Regional и перед финальным этапом сезона занимает третье место в личном зачёте. В следующем сезоне, в 2025 году, планируется его выступление в гонках Формулы 3 за команду Prema, где он станет напарником Уго Угочукву, также являющемуся частью молодёжной программы McLaren.

Стефани Карлин, коммерческий директор McLaren Racing, прокомментировала событие, отметив: «Мы рады пригласить Брандо в нашу молодёжную программу. Он произвел на нас впечатление своими выступлениями в этом сезоне и мы уверены, что он сможет преуспеть в Формуле 3. Нам важно поддерживать и развивать молодые таланты».

Брандо Бадоер сам выразил радость по поводу присоединения к McLaren, сказав: «Я очень рад присоединиться к McLaren, команде с огромным опытом и историей успеха. Благодаря поддержке их молодёжной программы, я уверен, что смогу добиться успехов в будущем. С нетерпением жду старта в Формуле 3!»

Брандо Бадоер - сын бывшего гонщика Формулы 1 Луки Бадоера. Лука выступал в 90-х годах, а затем долгие годы занимал позицию резервного пилота Ferrari. Собственные гонки в Формуле 1 Брандо провел в 2009 году в составе Scuderia.