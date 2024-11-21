Брандл также может уйти с телеканала Sky Sport F1

Известно, что Мартин Брандл, выдающийся комментатор и бывший гонщик Формулы 1, может покинуть канал Sky Sport F1, последуя примеру Деймона Хилла, ушедшего недавно.

Бывший эксперт Sky F1, ныне стюард FIA - Джонни Херберт, поделился, что Хилл был крайне недоволен критикой, с которой ему пришлось столкнуться из-за его позиции по отношению к Максу Ферстаппену. И теперь он опасается, что и Брандл, и главный комментатор Дэвид Крофт могут последовать его примеру и покинуть команду Sky.

«В случае с Хиллом я, честно говоря, не знаю, было ли это его собственное решение или решение Sky. Однако я знаю, что его сильно критиковали за его высказывания о Максе, возможно, он просто почувствовал, что не хочет больше этого», - отметил Джонни Херберт.

Было очень много оскорблений, которые он получил из-за своих слов о Максе. Возможно, все это негативное воздействие стало решающим фактором в его уходе.

Наступают перемены. Если его заставили уйти, то это вызывает вопрос - как поступят с Мартином Брандлом и Дэвидом Крофтом».