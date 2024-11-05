Норрису не хватает опыта борьбы за титул, - считает Брандл.

Известный эксперт и комментатор автогонок, бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл, высказал мнение о Ландо Норрисе - пилоте команды McLaren. По мнению Брандла, в этом сезоне Норрис только начинает осваиваться в искусстве побеждать в гонках наивысших достижений.

Мартин Брандл подчеркнул: «Норрису необходимо увеличить свою производительность с самого старта гонки. На текущем уровне соперничества ему требуется улучшиться во всех аспектах».

Эксперт отметил, что Ландо достиг великих успехов, одержав впечатляющие победы, включая победы в Голландии и Сингапуре, где он лидировал над остальными гонщиками, выбив их из борьбы, аналогично тому, как поступил Макс в Сан-Паулу. Тем не менее, Брандл считает, что у Норриса еще недостаточно опыта борьбы за звание чемпиона мира.