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Норрису не хватает опыта борьбы за титул, - считает Брандл.

Известный эксперт и комментатор автогонок, бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл, высказал мнение о Ландо Норрисе - пилоте команды McLaren.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2024, 08:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Известный эксперт и комментатор автогонок, бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл, высказал мнение о Ландо Норрисе - пилоте команды McLaren. По мнению Брандла, в этом сезоне Норрис только начинает осваиваться в искусстве побеждать в гонках наивысших достижений.

Мартин Брандл подчеркнул: «Норрису необходимо увеличить свою производительность с самого старта гонки. На текущем уровне соперничества ему требуется улучшиться во всех аспектах».

Эксперт отметил, что Ландо достиг великих успехов, одержав впечатляющие победы, включая победы в Голландии и Сингапуре, где он лидировал над остальными гонщиками, выбив их из борьбы, аналогично тому, как поступил Макс в Сан-Паулу. Тем не менее, Брандл считает, что у Норриса еще недостаточно опыта борьбы за звание чемпиона мира.

Источник

Ландо Норрис (88)McLaren (205)

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