Брандл: «Деньги не являются мотивацией для Макса»

Бывший пилот Формулы 1 и нынешний комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл поделился своим мнением о мотивации Макса Ферстаппена. По его словам, для голландского гонщика финансовая сторона не играет решающей роли, и он действительно может покинуть чемпионат, если перестанет получать удовольствие от гонок.

«Макса несложно понять, он всегда говорит прямо и открыто. Если он утверждает, что не планирует долгой карьеры в Формуле 1, значит, именно так он и думает», — отметил Брандл. Он также подчеркнул, что Ферстаппену не нужны дополнительные деньги: «Он уже заработал достаточно. Макс любит гонки на выносливость, увлекается сим-рейсингом, у него много интересов помимо Формулы 1. Я сомневаюсь, что через десять лет мы увидим его на стартовой решетке Гран-при».

Мартин Брандл выразил уверенность, что у Ферстаппена есть свои планы на случай ухода из Red Bull. По мнению эксперта, голландец может рассматривать предложения от Ferrari или Mercedes. В то же время, он отметил, что силовая установка Red Bull/Ford сегодня выглядит весьма конкурентоспособной, и сейчас Ферстаппен внимательно наблюдает за развитием ситуации.

«Я не могу точно сказать, каким будет следующий шаг Макса: сделает ли он паузу в карьере, уйдет ли из Формулы 1 или останется в Red Bull. Однако у него есть сильное преимущество — его талант позволяет выбирать любые команды и направления для продолжения карьеры», — резюмировал Брандл.