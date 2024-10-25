Brabus создали SL Shooting Brake с углепластиковым кузовом нашей мечты

Новинка от Brabus — шуточный универсал на основе Mercedes-AMG SL63 Roadster под названием Brabus Rocket GTS. Тюнинг-ателье заменяет весь кузов на новый, изготовленный из углепластика. Гибридная силовая установка сильно модифицирована и вырабатывает впечатляющие 985 лошадиных сил.

За годы существования Brabus представила множество диких проектов, но ни один из них не сравним с этим. Под обтекаемыми крыльями и углепластиком скрывается Mercedes-AMG SL63 S E Performance, усиленный до 986 лошадиных сил. Если задумываетесь, когда Mercedes выпустил длинный SL универсал, не тратьте свое время. Это полностью дело Brabus.

И что за затея! Тюнинговая компания создала кузов универсала из обнаженного углепластика. Новый передний бампер оснащен крупным спойлером для уменьшения подъемной силы, который также помогает плавно перейти к более широким передним крыльям. Боковые пороги переносят массивную стойку к 78-дюймовой задней части, где происходит волшебство. Ушла складывающаяся крыша и вся связанная с ней масса, на ее место пришла выпуклая задняя часть, которая определяет облик двухдверного универсала. Естественно, Brabus устанавливает дикий задний бампер с большим диффузором и четырьмя выхлопными трубами (также из углепластика). Скромный спойлер довершает этот образец.

Однако при нажатии на педаль газа гибридная силовая установка V-8 выдует крем в следующую пятницу. Brabus усиливает битурбированный двигатель Merc до 4,4 литра, вырабатывая 785 лошадиных сил сам по себе. Тем временем на задней части электромотор SL добавляет еще 201 лошадиную силу к вечеринке. Все это в конечном итоге проходит через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию, достигая земли через неодинаковую установку колес Brabus: 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Тормоза и подвеска также были модернизированы.

Это все приводит к чрезвычайно быстрому универсалу. Brabus заявляет о времени разгона 0-60 миль в час за 2,7 секунды — немного быстрее, чем у обычного SL. Максимальная скорость также немного выше — ограничена электроникой на 197 миль в час, хотя Brabus предполагает, что можно двигаться быстрее. Для справки, эти показатели уже помещают его среди самых быстрых универсалов в мире.

Интерьер также претерпел изменения, но Brabus не ушел в далекие дали, как мы видели в других проектах. Здесь много углепластика, много алькантары и стежки в ромбовидном стиле — вы знаете эту схему. Белая контрастная строчка и синее освещение добавляют немного характера в иначе темный салон.

Brabus не упоминает цены или цели производства для Rocket GTS. Можно с уверенностью предположить, что «много» и «немного» являются отправными точками для этого очень крутого автомобиля.