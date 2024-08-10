Валттери Боттас: я делаю то, что мне действительно нравится

Валттери Боттас проводит летний отпуск в своём доме, расположенном за Северным Полярным кругом в финском местечке Кильписъярви. Финский гонщик Sauber поделился в интервью Crash.net идеальным сценарием дня на отдыхе.

Боттас любит начинать утро с длительного сна, завтракая чашкой кофе, яйцом и авокадо на тосте. Затем гонщик отправляется на велосипеде кататься, наслаждаясь поездкой на двух колесах. Вечером наступает время для сауны и ужина, который иногда может быть гамбургером, жареной картошкой или пиццей.

Перейдя из Mercedes в команду из Хинвила, Боттас почувствовал себя комфортнее и стал более веселым. Гонщик понял, что жизнь не всегда должна быть серьезной, и это повысило его уверенность, заставив чаще улыбаться.

С каждым годом активность Боттаса в социальных сетях растёт. Он делится с болельщиками забавными фотографиями, получая положительные отклики.

Валттери сам управляет своими соцсетями и старается делиться забавными моментами из жизни. Он признается, что не всегда публикации планируются заранее, многие события происходят естественным образом, что придает им интерес.

Гонщик имеет разнообразные деловые интересы, владея долей в компании Kahiwa, которая управляет кофейней в финском городе Лахти, а также производя собственный джин Oath и австралийское вино Ihana.

Боттас комментирует свою деятельность: «Мне интересно заниматься тем, что мне по-настоящему нравится. Я увлеченно развиваю проекты, не желая потерять вложенные деньги. Хоть и надеюсь, что в будущем они принесут прибыль, для меня важнее страстное увлечение и удовольствие от занятий».

Будущие планы Валттери связаны с продолжением деловых начинаний после завершения карьеры в автоспорте. Гонщик уверен, что найдет занятие, которое заполнит его жизнь, и уже сейчас строит основы для будущих проектов.

Боттас признается, что управлять своими делами во время сезона сложно, но благодаря помощи людей может выбирать время для занятий вне трассы.

Гонщик уверен в том, что после завершения карьеры у него не будет ощущения пустоты. Он стремится заниматься любимыми проектами и заранее планирует свое будущее, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Впрочем, сейчас карьера Боттаса продолжается, и он сосредоточен на гонках.