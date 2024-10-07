Боттас признался, что нервничал сильнее, чем перед гонкой в Формуле 1

Спортсмен преодолел 182-километровую дистанцию, проходившую по дорогам Фламандского Брабанта, и занял 133-е место из 232 участников гонки в своей возрастной категории (35-39 лет). Таким образом, выступление Валттери можно назвать весьма достойным, учитывая, что среди участников были опытные профессионалы велоспорта.

Победу в общем зачёте одержал 29-летний голландский велогонщик Матье ван дер Пул, шестикратный чемпион мира по велокроссу, обладатель множества титулов чемпиона Европы и Нидерландов.

«Я доехал до финиша этапа чемпионата мира! – прокомментировал Валттери итоги соревнования. – Не было легко, как и ожидалось. Перед стартом я чувствовал большее напряжение, чем перед гонкой в Формуле 1, ведь гонка должна была продолжаться целых шесть часов.

На старте было огромное скопление участников, что приводило к пробкам на узких участках трассы, а за 5 километров до финиша у меня спустило шину. Но в целом я доволен тем, как прошел мой день на велосипеде».

«Спасибо всем, кто поддерживал меня во время гонки, это было невероятно здорово! Безусловно, этот день на долго останется в моей памяти!» - подытожил гонщик.