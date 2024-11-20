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Боттас сообщает о своих трех последних гонках за Sauber

После завершения сезона оба пилота Sauber покинут команду, возможно, закончат свою карьеру в Формуле 1, что делает предстоящие недели очень эмоциональными.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 11:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения сезона оба пилота Sauber покинут команду, возможно, закончат свою карьеру в Формуле 1, что делает предстоящие недели очень эмоциональными.

Валттери Боттас: "У меня осталось всего три гонки в Sauber, и это делает этот момент особенным, добавляя мне еще больше мотивации. В прошлом году в Лас-Вегасе царила отличная атмосфера, и гонка была захватывающей. Я с нетерпением жду этого уик-энда."

"Трасса усложнена, низкое сцепление и холодные ночи создают дополнительные проблемы, которые могут повлиять на наши позиции. В Бразилии мы сделали большой шаг вперед, особенно в квалификации, где мы смогли попасть во второй сегмент как в спринте, так и в основной квалификации, что укрепило наше уверенность. Надеюсь, что с новыми деталями, над которыми команда трудилась, мы сможем еще больше продвинуться в этот уик-энд."

"Наша цель - достичь стабильности машины, чтобы мы могли состязаться с другими командами. Основываясь на наших наработках и сохраняя фокус, мы вступаем в решающие гонки этого сезона".

Гуаньюй Чжоу: "В прошлом году уик-энд в Лас-Вегасе был увлекательным, и я с нетерпением жду возвращения. В Бразилии возникли некоторые проблемы, но команда продвинулась, и мы надеемся продолжить этот прогресс."

"Мы привезли несколько новых деталей, и мне интересно, как они повлияют на ход гонки. Разрыв в результатах минимален, и каждое улучшение может принести значительный результат. Я постараюсь быстро приспособиться к трассе и добиться стабильного прогресса на протяжении каждой сессии".

Источник

Валттери Боттас (65)Гуаньюй Чжоу (45)Sauber (101)

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