Боттас убежден в том, что у команды есть все шансы на заработок очков в гонке.

Квалификация в Катаре оказалась успешной для команды Sauber – второй раз в этом сезоне оба гонщика прошли во второй раунд. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу надеются, что стартовые позиции позволят им заработать первые очки сезона.

Гуаньюй Чжоу (12-й): «Хороший день. Я думаю, что это моя лучшая квалификация в этом сезоне, и я рад, что обновленное днище машины позволило нам сделать прогресс».

«В спринте я стартовал на софтах, что дает нам больше стратегических вариантов на гонку в воскресенье. Хотя состав софтов не сработал, мы все равно получили важную информацию».

«В квалификации команда предоставила мне хорошо сбалансированную машину, благодаря чему я смог проехать хороший круг. Но еще много работы впереди. Сейчас главное сконцентрироваться на гонке и сделать все возможное для хорошего результата».

Валттери Боттас (13-й): «Я доволен выступлением команды в спринте и квалификации. Давно уже не было таких хороших стартовых позиций. Надеюсь, что мы сможем их превратить в хороший результат».

«Спринт не был слишком насыщен событиями. Я удержал свою позицию после старта, но потом все успокоилось. Мы видели, что можем держаться за соперниками впереди».

«Я начал квалификацию с уверенностью и надеялся побороться за место в первой десятке. Но баланс машины изменился не в лучшую сторону по сравнению с пятницей, и это сказалось на стабильности поведения автомобиля во время сессии».

«Тем не менее, у команды есть хорошие шансы на борьбу за очки в гонке, и это самое важное».