Боттас представил новый дизайн шлема, вдохновленный морскими мотивами

Княжество Монако расположено на побережье и известно своими красивыми видами на море. В этом городе-государстве часто на фотографиях можно увидеть морские пейзажи, такие как яхты в гавани. Именно на эту тему Валттери Боттас выбрал дизайн своего шлема, который будет использовать на этапе этого уик-энда в Монако.

«Шлем для Гран При Монако 2024 года посвящен океану, цель этого – помочь подводному миру Средиземного моря, – поделился финский пилот, давно обосновавшийся в Монако. – Эта инициатива направлена на поддержку Фонда Князя Альбера II и Фонда Blue Marine, которые активно работают над сохранением океанского биоразнообразия».

Фото: F1news.ru

После гонки шлем, который использовал Боттас, будет подписан им самим и Князем Альбером, а 25 сентября выставлен на аукцион, организованный Фондом Blue Marine в Монако. Полученные средства будут направлены на поддержку обеих организаций и в основном на финансирование проекта по восстановлению флоры в Средиземном море».