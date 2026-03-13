Главная Новости Серхио Перес Боттас: "Постараемся устранить все проблемы к спринту"
Новости

Боттас: "Постараемся устранить все проблемы к спринту"

Валттери Боттас стал последним в квалификации спринта Гран-при Шанхая Формулы-1, Перес с Cadillac не стартовал из-за проблем с топливной системой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.03.2026, 13:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Валттери Боттас завершил квалификацию к спринтерской гонке в Шанхае на последней, 21-й позиции. Его партнёр по команде Cadillac, Серхио Перес, вовсе не смог принять участие в сессии.

По словам Боттаса, причиной неудачного результата стали сложности с распределением энергии. Пилот отметил: «Из-за проблем с распределением энергии мы не смогли добиться хорошего результата. Нужно разобраться с причинами. Не знаю, на какой позиции я мог оказаться, если бы всё работало. Мы постараемся решить все вопросы к старту спринта».

Серхио Перес, в свою очередь, объяснил своё отсутствие на трассе неисправностью топливной системы. Проблема возникла ещё в ходе первой тренировки и не была устранена к началу квалификации. Перес сообщил: «К сожалению, я не смог участвовать в квалификации к спринту из-за проблем с топливной системой, которая возникла ещё в первой тренировке и мы не смогли её устранить. Команда напряжённо работает на трассе и на базе, чтобы найти решение, позволяющее нам подготовиться к нашему первому спринту».

В команде Cadillac продолжают активно работать как на автодроме, так и на технической базе, чтобы устранить все технические неисправности и обеспечить участие обоих пилотов в предстоящем спринте.

Источник

Валттери Боттас (127)Серхио Перес (173)Cadillac F1 (127)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация