Боттас: "Постараемся устранить все проблемы к спринту"

Валттери Боттас завершил квалификацию к спринтерской гонке в Шанхае на последней, 21-й позиции. Его партнёр по команде Cadillac, Серхио Перес, вовсе не смог принять участие в сессии.

По словам Боттаса, причиной неудачного результата стали сложности с распределением энергии. Пилот отметил: «Из-за проблем с распределением энергии мы не смогли добиться хорошего результата. Нужно разобраться с причинами. Не знаю, на какой позиции я мог оказаться, если бы всё работало. Мы постараемся решить все вопросы к старту спринта».

Серхио Перес, в свою очередь, объяснил своё отсутствие на трассе неисправностью топливной системы. Проблема возникла ещё в ходе первой тренировки и не была устранена к началу квалификации. Перес сообщил: «К сожалению, я не смог участвовать в квалификации к спринту из-за проблем с топливной системой, которая возникла ещё в первой тренировке и мы не смогли её устранить. Команда напряжённо работает на трассе и на базе, чтобы найти решение, позволяющее нам подготовиться к нашему первому спринту».

В команде Cadillac продолжают активно работать как на автодроме, так и на технической базе, чтобы устранить все технические неисправности и обеспечить участие обоих пилотов в предстоящем спринте.