Боттас: «Первая квалификация, которая прошла гладко»

В Шанхае завершилась первая квалификационная сессия, в ходе которой представители команды Cadillac не смогли пробиться в следующий этап и прекратили борьбу уже на стартовом отрезке.

Валттери Боттас, занявший 20-е место, отметил, что это первая квалификация в текущем сезоне, прошедшая для него без осложнений. По словам гонщика, оба зачетных круга получились чистыми, и ему удалось максимально реализовать потенциал машины. Боттас подчеркнул, что сумел опередить одного из представителей Aston Martin, а результат Фернандо Алонсо оказался всего на две десятых секунды лучше.

Пилот добавил, что команде предстоит поработать над надежностью и эффективностью болида. Он выразил надежду, что в предстоящей гонке коллектив сможет учесть опыт, полученный в сегодняшнем спринте, и впервые в сезоне финишировать обеими машинами.

Серхио Перес, завершивший сессию на 22-й позиции, сообщил, что команда получила важную информацию и извлекла уроки из прошедшего дня. По его словам, квалификация пошла не по плану из-за потери времени на выезде на трассу и неверного распределения энергии во время круга, что помешало показать более высокий результат.

Перес отметил, что команда находится в начале своего пути и продолжает учиться в ходе сезона. Гонщик выразил надежду, что в завтрашней гонке коллективу удастся провести успешное выступление и завершить заезд двумя машинами.