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Боттас передает: Если интересует детали контракта, обращайтесь к Бинотто, а не ко мне

Перед началом каждого этапа гоночного уик-энда журналисты неизменно спрашивают у Валттери Боттаса о контракте на следующий год. И каждый раз финский пилот отвечает, что ситуация почти решена.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.10.2024, 21:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом каждого этапа гоночного уик-энда журналисты неизменно спрашивают у Валттери Боттаса о контракте на следующий год. И каждый раз финский пилот отвечает, что ситуация почти решена. Однако на этот раз в Остине он решил изменить свой привычный ответ. Боттас заявил, что вопрос о его будущем контракте лучше задать руководителю команды Sauber - Маттиа Бинотто.

«Полагаю, я уже упоминал, что надеялся закрыть вопрос с контрактом до приезда в Остин, но пока что продолжаю ждать окончательного решения, - сказал Валттери Боттас. - Считаю, что сейчас более уместно обращаться к Маттиа, а не ко мне по этому поводу. Мне пришло сообщение о том, что в настоящий момент у меня нет возможности повлиять на ситуацию».

«Этот вопрос уже не в моих руках. Конечно, на этой неделе я постараюсь проявить себя с лучшей стороны, и надеюсь, что это повлияет на развитие событий. В данный момент у нас осталось всего одно свободное место, поэтому, безусловно, имеется определённый риск. Я обожаю гонки в Формуле 1 и хочу продолжать выступать здесь, поэтому ситуация немного странная, но что сделаешь».

«У меня было много времени, чтобы поразмыслить над различными аспектами, однако я всё равно остаюсь позитивно настроенным. Я сохраняю оптимизм и считаю, что это место должно остаться за мной, поскольку, на мой взгляд, я - лучший вариант в интересах команды».

«Как я уже сказал, на данный момент мне остаётся лишь продолжать достигать результатов и упорно работать вместе с командой. Естественно, с моей стороны также имеется определённый срок для принятия решения, поскольку время идёт, и скоро наступят новогодние праздники, а к этому моменту практически не останется свободных мест ни вне Формулы 1, ни на других позициях в этом спорте. Поэтому я надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время».

Источник

Валттери Боттас (58)Sauber (85)

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