Боттас: Благодаря новым разработкам удалось уменьшить разрыв.

На последней квалификации к спринту в городе Остине гонщики Sauber вновь оказались в конце протокола. Валттери Боттас, финский пилот команды, финишировал на 19-ой позиции. «Квалификация намного усложнилась из-за усиления ветра, что повлекло за собой потерю стабильности болида. Хотя результат остаётся на том же уровне, что и на предыдущих этапах, я ощущаю улучшение в работе с машиной благодаря новым модификациям», – поделился Боттас.

«Мы стремимся к большей стабильности. После спринта мы попытаемся скорректировать настройки, чтобы на основной квалификации и в гонке достичь лучших результатов», – добавил финн.

Его напарник по команде, Гуаньюй Чжоу, финишировал на 20-ой строчке с общим чувством сложности. «Это был трудный день. В первой тренировке у меня возникли технические проблемы, из-за чего пришлось пропустить много времени на трассе, так что компенсировать упущенное в субботу на спринте стало осложнительно», – отметил Китаец.

«Мой лучший круг в квалификации к спринту был аннулирован. В том круге я уступил Валттери всего на пять сотых секунды, но этого было бы недостаточно, чтобы подняться хотя бы на одно место вверх», – продолжил Чжоу. «Печально осознавать, что ты извлекаешь максимум из болида и показываешь результат, близкий к коллеге по команде, но при этом оба находимся в хвосте пелотона и понимаем, что перед нами ещё много работы. Надеюсь, что, решив эти проблемы, мы продемонстрируем лучшую производительность на квалификации и в гонке», – заверил Гуаньюй.