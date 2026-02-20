Боттас не поддержал критику в адрес нового регламента

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали призвал сохранять спокойствие в связи с переходом чемпионата на новый технический регламент и появлением болидов следующего поколения. Тем не менее, его заявление может говорить о том, что определённые опасения по этому поводу всё же существуют.

Трудно однозначно оценить, чего ожидали организаторы Формулы 1 в начале сезона, однако критика со стороны ведущих гонщиков, таких как Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, не осталась незамеченной. Именно эти пилоты, на счету которых в сумме 11 чемпионских титулов, открыто выражали своё недовольство изменениями.

В отличие от своих известных коллег, Валттери Боттас относится к нововведениям с оптимизмом. По мнению пилота команды Cadillac F1, новые правила позволят командам и гонщикам не только адаптироваться, но и освоить свежие методы, сохраняя при этом дух соревнований.

«Я не согласен с критикой. Понадобится время, чтобы освоить все эти новые системы, – цитирует гонщика команды Cadillac F1 финский таблоид Ilta-Sanomat. – Лично я верю, что реформы сделают гонки несколько более динамичными и повысят значение такого элемента, как тактика. По-моему, пилотировать новые машины довольно весело, и я не сомневаюсь, что в 2026 году наблюдать за гонками со стороны будет интересно.

Основные сложности связаны с использованием энергии батареи, потому что гибридная система силовой установки на разных кругах ведёт себя по-разному. Но при этом на выходе из поворотов новые машины разгоняются намного более динамично. Остаётся разобраться, как батарея ведёт себя на прямых, и как добиться её максимально эффективной работы на таких участках трассы.

Дело в том, что всю энергию можно использовать только на одном круге. По ходу гонки будет труднее приспособиться к тому, что заряд батареи неизбежно будет варьироваться от круга к кругу, особенно если использовать кнопку Boost, ведь этот режим очень сильно влияет на время прохождения круга и скорость на прямых».