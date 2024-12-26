Валттери Боттас: Иногда важно сделать шаг назад

Ситуация с Валттери Боттасом развернулась неожиданным образом. После ошибки с переходом в Sauber финн решил не сдаваться, а подписал контракт на роль резервного пилота в Mercedes в поисках новых возможностей.

Сам гонщик отмечает, что важно иногда отступить, чтобы впоследствии сделать два шага вперёд. Он акцентирует внимание на необходимости изучить все варианты развития событий и вернуться на стартовую позицию в мире Гран При.

В то же время, Боттас подчеркивает, что новая роль резервного пилота в команде Mercedes, за которую он выступал ранее, представляет собой важный этап. Он отмечает, что Mercedes - это престижный бренд, крупный автопроизводитель, с которым у него связана история пятилетней давности. Вернувшись в эту команду, он видит перед собой новые перспективы и возможности.