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Валттери Боттас: Иногда важно сделать шаг назад

Боттас подписал контракт с Mercedes как резервный пилот: "Нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед". Возможности для финна в будущем снова стать гонщиком.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.12.2024, 10:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ситуация с Валттери Боттасом развернулась неожиданным образом. После ошибки с переходом в Sauber финн решил не сдаваться, а подписал контракт на роль резервного пилота в Mercedes в поисках новых возможностей.

Сам гонщик отмечает, что важно иногда отступить, чтобы впоследствии сделать два шага вперёд. Он акцентирует внимание на необходимости изучить все варианты развития событий и вернуться на стартовую позицию в мире Гран При.

В то же время, Боттас подчеркивает, что новая роль резервного пилота в команде Mercedes, за которую он выступал ранее, представляет собой важный этап. Он отмечает, что Mercedes - это престижный бренд, крупный автопроизводитель, с которым у него связана история пятилетней давности. Вернувшись в эту команду, он видит перед собой новые перспективы и возможности.

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Валттери Боттас (78)

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