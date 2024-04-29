Отличная подготовка поможет нам добиться успеха, - говорит Боттас

Команда Sauber уверена, что Гран При Майами будет захватывающим событием. Они обещают болельщикам бороться за первые очки в сезоне на предстоящей гонке.

Валттери Боттас: «Я рад возможности гонять в Майами. Это трасса, которая мне нравится, и где ранее у меня были хорошие результаты.

Хотя прошлый уик-энд не сложился по плану, новый формат спринта нам подошел. Мы были близки к заработку очков, и это говорит о нашем прогрессе. Если мы продолжим двигаться в том же духе, у нас есть шанс побороться за очки и, возможно, удача улыбнется нам. В этот уик-энд у нас будет две возможности заработать очки, и мы надеемся на успех».

Когда конкуренция настолько высока, даже малейшие улучшения могут сыграть ключевую роль. Важно использовать каждый шанс, учитывая, что и соперники не стоят на месте.

Гуаньюй Чжоу: «Последняя гонка в Китае оставила незабываемые впечатления. Нас тепло встретили, и мы почувствовали поддержку болельщиков. Но мы готовы использовать полученную энергию на следующем этапе в Майами.

В этом городе царит особая атмосфера, а трасса сложная и увлекательная. Я активно тренировался на симуляторе в Хинвиле, чтобы быть в форме к гонке.

На последних этапах мы видим улучшения в работе машины, как по эффективности, так и по скорости. Технические обновления показали себя хорошо, и на прошлом спринте мы были близки к очкам. Я готов максимально стараться, чтобы вместе с командой побороться за успех».