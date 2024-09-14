Боттас: Чжоу оказал помощь, но это не помогло полностью.

Команда Sauber подвела итоги субботней квалификации в Баку. Отмечается, что Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу действовали на трассе как единое целое, несмотря на то, что китайскому гонщику предстоит стартовать последним.

Не смотря на старания Чжоу уступить дорогу Боттасу для использования слипстрима, это практически не повлияло на результаты.

Валттери Боттас, финишировавший на 18-м месте, отметил, что это была сложная квалификация. Гонщик сказал: «Мы старались использовать все возможности, даже действовали как единая команда, но этого было недостаточно для прохода в следующий этап квалификации. Круг не вышел идеальным из-за ошибки, но в целом все было сделано правильно».

Гуаньюй Чжоу, финишировавший на 19-й позиции, отметил необходимость повышения эффективности машины для борьбы за высокие места. Гонщик сказал: «Мне пришлось жертвовать результатом, чтобы помочь Валттери. На старте с последней позиции у нас есть возможность продвигаться вперед, учитывая непредсказуемость этой трассы».