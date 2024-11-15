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Жюльен Бортолето: Макс, ты всегда вдохновлял меня

В последнем выпуске подкаста F1 Nation молодой гонщик Sauber, Габриэль Бортолето, поделился своим восхищением мастерством Макса Ферстаппена.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.11.2024, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем выпуске подкаста F1 Nation молодой гонщик Sauber, Габриэль Бортолето, поделился своим восхищением мастерством Макса Ферстаппена.

Бортолето отметил: "Мне нравится стиль пилотирования Макса, его способность извлекать максимум из машины на отборочных заездах, а также его агрессивные манёвры во время гонок. Я тренировался в команде по картингу, где вырос Ферстаппен, и мне рассказывали разные истории о нем. Иногда я спрашивал сам себя: 'Что бы сделал Макс в этой ситуации?'

Моя мечта была хотя бы немного походить на него, ведь он выиграл гонки во всех молодежных сериях, в которых участвовал."

Однако, несмотря на восхищение Ферстаппеном, основным героем для Бортолето остаётся Айртон Сенна. "Это великий человек с высокими моральными принципами. Его наследие, его вклад в бразильский автоспорт – всё это вдохновляет меня", – подчеркнул гонщик.

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