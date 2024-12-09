В своей последней гонке за команду Mercedes Льюис Хэмилтон остался без подиума, однако его выступление на Гран При Абу-Даби показало, что семикратный чемпион мира все еще на высоте. Ошибки команды в квалификации помешали пилоту финишировать в топ-3, но Хэмилтон продемонстрировал великолепную форму, начиная гонку с восьмого ряда и финишировав четвертым.

Во время заезда под машину Хэмилтона попал пластиковый конус ограждения, сбитый другим гонщиком, что также замедлило стартовую позицию пилота. Однако Льюису удалось обогнать соперников и подняться вперед на несколько позиций.

После гонки главный гоночный инженер Льюиса, Питер «Боно» Боннингтон, поздравил пилота радиоуправлением, выразив благодарность за совместную работу с 2013 года. Питер передал слова поддержки и пожелал успехов в будущем.

В эфире телеканала Sky Sports после финиша гонки Боно и главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин делились эмоциями о предстоящем уходе Льюиса из команды. Питер уже начал отмечать завершение сезона и веселился с банкой пива в руке, продолжая интервью на радостную ноту.

Шовлин также отметил, что несмотря на сложности в квалификации, Хэмилтон показал выдающееся мастерство в гонке. Команда Mercedes выразила радость за высокое место пилота и уверенность в его способностях побеждать в будущем, поддерживая активности Льюиса.

Боно также подчеркнул, насколько успешно сложилось сотрудничество с Хэмилтоном начиная с 2013 года и как вместе им удавалось добиваться поставленных целей. Команде удалось преодолеть трудности благодаря таланту Льюиса и качественной машине, достигнув великих результатов за время сотрудничества.