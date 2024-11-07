"Перед нами обновленный Ford Bronco 2025 года с улучшенным стилем, технологиями и комфортом"

Автомобильный гигант Ford выпустил обновленный внедорожник Bronco на 2025 год. Модель обновилась не только внешне, но и технически, получив расширенное оснащение. Согласно заявлению главы бренда Bronco Джейсона Хайда, новый Bronco сочетает в себе умный дизайн и функциональность как для городской езды, так и для бездорожья.

«Наши клиенты просили более умный, лучше оснащенный и более стильный Bronco, который был бы более пригоден для повседневной жизни и столь же пригоден для внедорожных приключений», — поделился Хайд.

Основная комплектация Bronco Base получила 12-дюймовый цифровой дисплей вместо аналоговой панели, дополнительную шумоизоляцию и аудиосистему B&O с 12 динамиками, новым сабвуфером и усилителем. Такие обновления делают внедорожник еще более привлекательным на рынке.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, для Bronco 2025 года доступна опция матовой пленки, которую можно заказать для двух- или четырехдверной версии любого цвета кузова.

Новый Ford Bronco 2025 уже можно предзаказать, а поставки начнутся этой зимой, однако компания пока не раскрыла информацию о ценах на обновленную модель.

Недавно также стало известно, что Ford планирует вторую остановку производства электрического пикапа F-150 Lightning в текущем году. О причинах такого решения подробно рассказывали ранее издание «Автоновости дня».