Россияне тратят свыше 20% дохода на содержание автомобилей: реальные расходы в 2026 году

Большинство россиян тратят на обслуживание своих автомобилей менее 10% от ежемесячного дохода. К такому выводу пришли эксперты портала «Дром» по итогам опроса, в котором приняли участие 12 тысяч автовладельцев. В исследование включили расходы на топливо, страховку, запчасти и другие обязательные траты.

По данным опроса, 45% респондентов указали, что уходят в такие траты меньшие суммы – менее 10% от своего дохода за месяц. Около 32% опрошенных сообщили, что на содержание автомобиля им требуется от 10 до 20% заработка, и еще 23% автомобилистов признались: транспорт съедает у них больше 20% месячного бюджета.

Ситуация различается по регионам. Так, в Москве 56% владельцев авто тратят на свои машины менее 10% дохода. Подобная доля зафиксирована среди жителей Санкт-Петербурга (55%) и Ленинградской области (54%). Самыми популярными оказались траты в диапазоне 10–20% в Нижегородской (40%) и Амурской (39%) областях, а также в Забайкальском крае (37%). Вместе с тем больше 20% дохода на обслуживание автомобиля чаще всего приходится отдавать водителям из Башкирии и Якутии — по 30%. В Забайкалье этот показатель составил 28%.

Некоторые участники опроса в комментариях отметили, что стоимость обслуживания напрямую зависит от возраста автомобиля. По их словам, расходы на ремонт старых транспортных средств обычно значительно выше.

«Под замену идут более дорогостоящие агрегаты. В несколько раз увеличились цены на нормальные запчасти, про китайские муляжи не говорим», — поделился мнением один из автомобилистов.

Владельцы авто делились и способами снижения расходов. Так, часть участников советовала переходить на гибридные автомобили. По их сообщениям, такие меры позволяют сократить траты в несколько раз.

Многие считают, что личный транспорт — более выгодный вариант по сравнению с использованием общественного транспорта, особенно для семей и жителей регионов.

«Личный автомобиль для семьи очень выгоден на фоне стоимости проезда на общественном транспорте. Хоть по городу, хоть на "дальняк"», — отметил житель Магнитогорска.

Автор: Иван Бахарев